«Настроение шикарное»: Лавров и делегация РФ прибыли на саммит в Женеву

Глава МИД России Сергей Лавров и делегация РФ прибыли в Женеву для участия в российско-американском саммите. Глава внешнеполитического ведомства заявил, что у него перед встречей «настроение шикарное». Об этом сообщает РИА Новости.

Сергей Лавров, зампред правительства России Дмитрий Козак, замглавы МИД РФ Сергей Рябков и другие члены российской делегации сдали в женевском отеле Mandarin тест на COVID-19.

После процедуры журналисты спросили министра иностранных дел, как все прошло.

«Вскрытие покажет», – пошутил Лавров.

Саммит начнется в 14 часов по московскому времени 16 июня и будет проходить на вилле Ла Гранж. Ожидается, что президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией коронавируса и киберпреступностью, сотрудничество в экономике, тему изменения климата и точки соприкосновения в Арктике. Переговоры двух президентов пройдут в трех форматах: узком, с участием глав внешнеполитических ведомств, и двух широких.