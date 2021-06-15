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Красная ковровая дорожка и средства ПВО: как на вилле Ла Гранж готовятся к российско-американскому саммиту

Павел Ремнев
19:07 15.06.2021
Встреча двух президентов начнется в Женеве в 14 часов по московскому времени и будет длиться четыре-пять часов с учетом перерывов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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До переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве остается менее суток. Они стартуют уже завтра в районе обеда. И, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, встреча будет длиться четыре-пять часов с учетом перерывов. По данным МИД Швейцарии, от обеих сторон ожидается по восемьсот человек. Тем временем на живописной вилле Ла Гранж, где и состоится мероприятие, флористы и декораторы наносят последние штрихи, при этом учитываются все нюансы. В то же время это, наверное, сейчас самая охраняемая территория в Европе.

Акваторию Женевского озера патрулируют боевые катера, а в воздухе – вертолеты.  На берегу и вокруг виллы – военные. Развернуты радары и средства ПВО. Всего для этой «операции» мобилизовано около четырех тысяч военнослужащих. И сегодня съемочной группе «Звезды» удалось снять, как на территории виллы готовятся к встрече двух президентов. Чтобы пройти, пришлось пройти досмотр. Встреча Путина и Байдена начнется завтра в 14 часов по московскому времени. Сначала лидеры поговорят тет-а-тет, потом – в составе делегаций. Последний раз президенты России и США встречались три года назад, в Хельсинки. Тогда Владимир Путин провел переговоры с Дональдом Трампом. Сейчас у глав государств накопилось очень много вопросов, которые нужно обсудить.

На переговоры в Женеве аккредитовалось около тысячи журналистов, пресс- центры уже открыты и работают.

Встречи президентов в Женеве ждут все и даже в кондитерских делают специальные торты. Так, в одном из женевских кафе испекли торт в честь предстоящего саммита Россия-США с надписью Peace of cake.

Самолет Джо Байдена около часа назад приземлился в аэропорту Женевы, сейчас американский лидер едет на встречу президентом Швейцарии.

Президент России прибудет сюда завтра. Вместе с Владимиром Путиным в переговорах будут участвовать глава МИД Сергей Лавров, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, посол России в США Анатолий Антонов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Планируется, что главы государств обсудят стратегическую стабильность, пандемию коронавируса, проблемы изменения климата и проблемы Арктики. И в Белом доме, и в Кремле не ждут многого от этих переговоров, стороны несколько раз уже подчеркивали, что отношения между Россией и США находятся в нижней точке за последние несколько лет. И вот благодаря личной встрече появился шанс начать что-то менять.

На вилле Ла Гранж завершаются последние приготовления к визиту президентов. Здесь даже положили новый асфальт, рабочие здесь уже выставляют трансляционные камеры и другое оборудование, и, конечно, завершающий штрих – красная ковровая дорожка уже лежит перед входом.

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