Роскосмос: вместимость сегмента РФ на МКС вырастет до четырех человек

В российском сегменте Международной комической станции вскоре смогут размещать до четырех человек. Это случится после ввода модуля «Наука» и позволит чаще отправлять туристов.

«Для нас критически важно сегодня использовать возможности, которые у нас появятся после стыковки российского сегмента МКС с Многофункциональным лабораторным модулем "Наука". У нас появляются дополнительные рабочие места», - сказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

При этом ставить на поток космический туризм в корпорации не намерены.

«Нам не хотелось бы все монетизировать, это не очень честно в отношении такой важной программы как Международная космическая станция, поэтому мы не будем перебарщивать с космическими туристами», - сказал Рогозин.

Также гендиректор «Роскосмоса» сообщил, что корпорация планирует готовить по укороченной программе ученых и отправлять их на МКС, чтобы они сами ставили эксперименты.