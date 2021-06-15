Национализм, коррупция, война в Донбассе: из-за чего Украину не хотят принимать в НАТО

В российском МИД отреагировали на заявление президента Украины о том, что его страна не должна просить о членстве в НАТО, ее туда должны пригласить.

«Может, еще и доплатить?», - такую мысль высказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Выступление Владимира Зеленского на форуме, который был посвящен экономике без олигархов, проходило на фоне протестов притесняемых приверженцев канонической православной веры. А из Рады звучали новые и довольно жесткие обвинения власти в разгуле национализма, чему за последние несколько дней было немало подтверждений.

Православные храмы не угодили украинским националистам, потому они находятся в ведении московского патриархата. А после Евромайдана антироссийская риторика растет как на дрожжах. Защитников государственного строя - подразделение «Беркут» - объявили врагами. Двоих бойцов киевский суд сегодня приговорил к трем годам лишения свободы.

Зато бывших фашистов пестуют. Почетный караул президентского полка, оркестр украинского министерства обороны - так в последний путь провожают Ореста Васкула - ветерана дивизии СС «Галичина» - той самой, что вела бои против партизан и вырезала тысячу мирных жителей в польском селе Гута Пеняцкая.

Сначала был закон о государственном языке, затем добровольческие батальоны, профашистские марши, памятники Бандере, теперь нацистов хоронят с почестями. Все это даже в Раде вызывает возмущение.

«Полтава, областное телевидение сняло сюжет о командире 31 добровольческой дивизии СС Петриченко, который участвовал в подавлении Варшавского восстания. Мэр города Стрый решил надеть форму СС, провожая в последний путь карателя, унтершарфюрера Ивана Фиаку. В издательстве «Мандри» вышла книга «Украинские юнкершафты, подготовка украинского офицерского корпуса в войсках СС». Еще раз обращаю ваше внимание, все это происходит в сегодняшней Украине, в наши дни», - заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

Национализм проникает во все сферы жизни и даже в спорт, который вроде как вне политики. Речь не только о нашивках «Героям слава!» на форме украинской сборной - лозунг профашистских ОУН и УПА. Например, во Львове радовались поражению России от Бельгии. За каждый пропущенный нами гол наливали бесплатное пиво. В то время как в Петербурге искренне болели за украинскую сборную.

«На контрасте ужасающе выглядит вот это. Президент львовских Карпат порадовался поражению России от Бельгии. Хотя это давно уже стало нашей отличительной чертой», - отметил украинский журналист Анатолий Шарий.

Национализм и война на Донбассе - все это пугает даже западных партнеров Киева. Они предпочитают держать Украину на некотором расстоянии. Вот и Зеленский сегодня сетовал: никак не приглашают в НАТО.

«Я считаю, что Украина заслуживает большего. Мы заслуживаем, чтобы быть одними из равных в альянсе, среди мощных стран», - заявил президент Украины.

Впрочем, чаяниям Зеленского пока не суждено сбыться. Президент США четко дал понять: пока на Украине коррупция, в альянс ее не примут. А в НАТО добавляют: в организацию не позволяет вступить и неразрешенный конфликт на Донбассе.