Армия «Белые лебеди» над Балтикой: опубликованы кадры дальнего полета ракетоносцев Ту-160 Тимур Шерзад Полет продолжался восемь часов. За ним наблюдали пилоты истребителей стран НАТО - F-35 ВВС Италии, F-16 ВВС Дании и Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили дальний полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Их сопровождали российские истребители Су-35С и Су-27. Полет продолжался восемь часов. За ним наблюдали пилоты истребителей стран НАТО - F-35 ВВС Италии, F-16 ВВС Дании и Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции. Дальняя авиация России регулярно летает над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все эти полеты всегда выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика