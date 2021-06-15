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Сила взгляда: доктор рассказал о способности иммунитета повышаться от вида больного

Светлана Иванова
17:53 15.06.2021
По словам специалиста, феномен объясняется краткосрочной стрессовой реакцией, которая возникает в ответ на наблюдение за страдающим от недуга представителем своего вида.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Наблюдение за больным представителем своего вида приводит к повышению иммунитета. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, опираясь на результаты двух различных исследований.

Так, в рамках одной научной работы ученые задались вопросом, как лицезрение больного сородича сказывается на иммунной системе канареек. Более старое исследование пыталось ответить на вопрос, как визуальное восприятие симптомов болезни влияет на людей. Согласно выводам обоих экспериментов, лицезрение признаков заболевания у другой особи приводит к повышению одного из маркеров активности иммунной системы - интерлейкина 6.

«Интерлейкин 6 - это белок, который клетки иммунной системы выделяют, это как сигнал для других клеток иммунной системы. Другие клетки реагируют на повышение этого интерлейкина как на призыв мобилизоваться», - пояснил доктор.

По словам специалиста, феномен объясняется механизмами кратковременного стресса.

«Вид больного сородича, будь то канарейка на другую канарейку смотрит или человек смотрит на больного человека. Это вызывает определенную эмоцию, эта эмоция называется стресс, и вот этот небольшой эмоциональный стресс приводит к повышению иммунитета, то есть на небольшой стресс иммунная система всегда реагирует повышением своей агрессии», - указал иммунолог.

Он добавил, что схожий эффект наблюдается и при закаливании организма, когда небольшая стрессовая реакция мобилизует иммунную систему, повышая защитную силу организма. При этом доктор предупредил, что хронический стресс оказывает противоположное воздействие, угнетая иммунитет.

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