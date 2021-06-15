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Стало известно, когда у человека появляются первые воспоминания

Анна Назайкина
17:41 15.06.2021
Были изучены воспоминания 992 человек, в 697 случаях исследователи располагали также данными о воспоминаниях родителей участников.
Стало известно, когда у человека появляются первые воспоминания
© Фото: Denise Husted, Pixabay
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Люди помнят гораздо более ранние события, чем им кажется. Соответствующее исследование провели эксперт по детской амнезии доктор Кэрол Петерсон из Мемориального университета Ньюфаундленда и ее команда. Результаты их работы были опубликованы в журнале Memory.

Ученые посвятили данному исследованию памяти более 20 лет. Были изучены воспоминания 992 человек. В трети случаев им была доступна информация о воспоминаниях родителей участников.

Было установлено, что люди убеждены в том, что на момент первых воспоминаний им было больше лет — это выяснилось благодаря рассказам родителей, которые помнят, сколько лет тогда было ребенку в действительности.

«Ребенок говорил, что событие произошло, когда ему было три года, а родители поправляли — нет, тогда ему было два», — заявил ученый.

Кроме того, в результате исследования стало понятно, что первые воспоминания в действительности имеют отношение к более ранним годам, чем ранее считали ученые. Так как погрешность ровнялась примерно году, скорее всего, на самом деле люди помнят себя с возраста 2,5 лет.

«Сейчас в исследованиях детских воспоминаний необходимо иметь задокументированные даты событий, с которыми можно было бы сравнить даты, отраженные в воспоминаниях. Это позволит избежать искажений из-за эффекта телескопирования и потенциальных ошибок со стороны родителей», - сказала Петерсон.

Кроме того, у большинства людей, полагают ученые, больше ранних воспоминаний, чем они предполагали - их просто нужно извлечь.

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