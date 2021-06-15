Марш по ухабам и очищение небес: расчеты С-400 провели учения под Петербургом

В Ленобласти стартовали тактические учения зенитных ракетных дивизионов Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Расчеты С-400 совершили марш по пересеченной местности и заступили на боевое дежурство, достигнув назначенного позиционного района.

После этого был проведен тренировочный бой против воздушных маловысотных целей. Электронными пусками зенитных управляемых ракет были условно поражены исполнявшие роль противника вертолеты Ми-8 и Ми-35.

Всего в учениях задействовали 30 единиц специальной техники и более 100 человек.