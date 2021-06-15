Армия Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над Балтикой Тимур Шерзад Все полеты российских самолетов прошли с полным соблюдением Международных правил использования воздушного пространства. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет над Балтикой. Самолеты летели над нейтральными водами. Ракетоносцы летели не одни, а в сопровождении истребителей Су-35С Воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации Балтфлота. Полет занял восемь часов. На отдельных этапах полета российские самолеты сопровождались F-35 ВВС Италии, F-16 ВВС Дании, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции. Дальняя авиация России регулярно летает над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, над Черным и Балтийским морями, а также Тихим океаном. Все полеты российских самолетов прошли с полным соблюдением Международных правил использования воздушного пространства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика