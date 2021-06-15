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Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над Балтикой

Тимур Шерзад
16:35 15.06.2021
Все полеты российских самолетов прошли с полным соблюдением Международных правил использования воздушного пространства. 
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над Балтикой
© Фото: Минобороны России
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Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет над Балтикой. Самолеты летели над нейтральными водами. 

Ракетоносцы летели не одни, а в сопровождении истребителей Су-35С Воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации Балтфлота. Полет занял восемь часов. 

На отдельных этапах полета российские самолеты сопровождались F-35 ВВС Италии, F-16 ВВС Дании, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции.

Дальняя авиация России регулярно летает над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, над Черным и Балтийским морями, а также Тихим океаном. 

Все полеты российских самолетов прошли с полным соблюдением Международных правил использования воздушного пространства. 

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