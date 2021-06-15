В Роспотребнадзоре объяснили, когда не вводят вторую дозу вакцины от COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, что вторая доза вакцины от коронавируса не вводится, если человек не уберегся после первой прививки и заболел COVD-19.

В ведомстве отметили, что в целом сдавать какие-либо анализы перед вакцинацией от коронавируса не нужно. Перед прививкой пациента осматривает врач, чтобы исключить острые заболевания.

«Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, - личный выбор каждого», - отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что никакая вакцина от коронавируса не может дать стопроцентной защиты, но риск заражения инфекцией после вакцинации составляет менее 1%.