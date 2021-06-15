Врач отнес диабет к прямому показанию к прививке от коронавируса

Существует заболевание, которое является прямым показанием к вакцинации от коронавируса. Это сахарный диабет, заявил главный эндокринолог Министерства здравоохранения России академик Иван Дедов.

«Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов, как мелких, так и крупных. COVID бьет по тем же сосудам, и получается двойной удар», - объяснил специалист.

Он отметил, что среди невакцинированных людей с диабетом высок риск смертности. Врач попросил медиков в регионах как можно быстрее привить эту категорию пациентов.

«Поговорите с людьми переболевшими и уже получившими прививку. И приходите на пункты вакцинации. Вакцинация - минутное дело. Тем самым вы выполните свой гражданский долг», - заявил Дедов.

Он напомнил, что без прививки высок шанс попасть в инфекционную больницу.