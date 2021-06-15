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Путин продлил упрощенный порядок пребывания мигрантов в России

Роман Захаров
14:20 15.06.2021
До 30 сентября включительно с территории России не будут выдворять иностранцев, если они не совершили правонарушений.
Путин продлил упрощенный порядок пребывания мигрантов в России
© Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Согласно документу, до 30 сентября включительно с территории России не будут выдворять иностранцев, если они не совершили правонарушений. Исключением станут иностранные граждане, освобождаемые из мест лишения свободы, нарушившие законодательство о госгранице РФ, либо создающие угрозу национальной безопасности.

До 30 сентября иностранцы получат право обратиться в МВД РФ с заявлением об урегулировании их правового положения или выехать за пределы нашей страны. 

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