В NI узнали о «серых схемах» США по получению титана из СССР

СССР косвенно посодействовал созданию американского сверхзвукового самолета-разведчика SR-71 Blackbird. Об этом пишет обозреватель National Interest Тревор Филсет. Так, автор материала напомнил, что основой SR-71 стал самолет-разведчик Lockheed A-12. Для производства последнего США использовали алюминий. Предполагалось, что воздушное судно должно было летать со скоростью свыше двух тысяч миль в час. Однако применяемый металл не был способен решать поставленные перед самолетом задачи и, в частности, не выдерживал высокую температуру.

Тогда США задумались об использовании титана, однако собственных запасов в стране было недостаточно, и Вашингтон начал скупку титана у СССР «обманным образом». В частности, ЦРУ приобретало металл через подставные корпорации и страны третьего мира в качестве посредников.

По мнению автора материала, Советский Союз отказался бы продавать титан США, если бы знал о его предназначении.

Американский сверхзвуковой самолет Lockheed SR-71 Blackbird («Черный дрозд» или «Черная птица») произвел первый полет в декабре 1964 года. Самолет был выведен из эксплуатации в 1998 году.