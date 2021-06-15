В АТОР оценили ситуацию с перегрузкой черноморских курортов России

В пик сезона летних отпусков на курортах черноморского побережья России отмечается дефицит отелей уровня 4-5 звезд, что связывается с недостаточным количеством соответствующих предложений. Об этом «Звезде» рассказал вице-президент и глава Комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский.

«В этом году в режиме закрытых границ мы, безусловно, ожидаем, что курорты будут заполнены близко к 100%. Конечно, эта нагрузка будет выше, чем в стандартные годы. Это можно назвать перегревом. Основной дефицит номерного фонда и максимальная загрузка наблюдается в отелях категории средней и выше среднего. Там самый дефицит, потому что на этот номерной фонд пришелся дополнительный поток со стороны выездных направлений», - сказал он.

По словам эксперта, на российских курортах и без дополнительной нагрузки наблюдалась нехватка отелей уровня 4-5 звезд. Теперь же именно в этой категории наблюдается наиболее острое повышение цен.

Уманский отметил, что не следует забывать о гостиницах с 2-3 звездами, как правило, расположенных в частном секторе, где предложений гораздо больше.

«Жилье категории эконом и среднего ценового сегмента - там загрузка тоже высокая, но она не экстремально высокая. В этих отелях можно даже сейчас буквально на завтра-послезавтра найти места», - заявил эксперт.

Специалист отметил, что такая ситуация указывает на то, что зарубежные направления, закрытые из-за пандемии коронавируса, дали дополнительных туристов именно в высоком ценовом сегменте.