В Кремле заявили о недовольстве темпами вакцинации от коронавируса в РФ

Темпы вакцинации в РФ на текущий момент времени оставляют желать лучшего. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации. Они оставляют желать лучшего. Вы знаете, что президент постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, к тому, чтобы они незамедлительно предприняли необходимые меры», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Вместе с тем он подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 в России должна остаться добровольной, так как это вопрос сознательности и разумности.

Песков также сообщил, что в Кремле считают уместным говорить о мерах по стимулированию прививочной кампании, поскольку вакцина - это единственный способ борьбы с угрозой, которую несет в себе коронавирус.