В стране и мире Коронавирус В Кремле заявили, что вакцинация от COVID-19 должна остаться добровольной Ян Брацкий Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что в Кремле недовольны темпами вакцинации. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Luis Lima Jr globallookpress Читайте нас на: Вакцинация от коронавирусной инфекции остается вопросом сознательности и разумности, а потому должна носить добровольный характер. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Вакцинация добровольная, это вопрос абсолютной сознательности и разумности всех нас. Просто каждый из нас должен понять, что вакцинация на фоне вот этой беспрецедентной коронавирусной угрозы является единственной защитой. Это не панацея, но это единственная защита. Другой не существует», - рассказал Песков. Говоря о темпах прививочной кампании, представитель Кремля сообщил, что они оставляют желать лучшего. «Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации... Вы знаете, что президент постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, к тому, чтобы они незамедлительно предприняли необходимые меры», - добавил Песков. Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. Ранее мэр Москвы запретил ночную работу предприятий общепита и развлекательных центров. Аналогичное решение приняли власти Подмосковья, отменившие все массовые мероприятия сроком на месяц. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика