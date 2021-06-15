Конструкторы показали, как новые выстрелы к РПГ-7 расширяют возможности гранатомета

Обломки разлетаются на десятки метров, объемный взрыв термобарической гранаты для РПГ-7 сметает построенный по всем правилам фортификации ДЗОТ.

«Сами видите, ничего не остается. Вот видите, деревянные конструкции, остатки мешков, рядом находится укрытие типа блокпост, вы видите отверстие в бетонной плите. В это отверстие можно накидать гранат, пустить очередь из пулемета - и опять же живая сила будет поражена вторичными осколками», - прокомментировал Артем Фохтин, начальник отдела испытаний НПО «Базальт».

Незаменим ручной гранатомет для спецназа и диверсионных групп. Всего один удачный выстрел термобарической гранатой уничтожит целый склад ГСМ и посеет панику.

РПГ-7 принят на вооружение в 1961 году и до сих пор остается самым востребованным гранатометом в мире. Его конструкция оказалась настолько удачной, что за 60 лет осталась практически в неизменном виде, а вот прицелы и гранаты постоянно модернизируются.

Как только появляются новые средства защиты от РПГ, наши оружейники тут же находят способ их преодоления. Так было после конфликта в Ливане. Израильские танки с динамической защитой оказались практически неуязвимы для обычных кумулятивных гранат и почти без потерь дошли до Бейрута.

«Пришлось на ходу решать проблему поражения танков с динамической защитой, была переориентирована работа на тандемный. У нас были наработки такие, и этот боеприпас был создан», - рассказал Александр Кулаковский, ведущий конструктор разработки выстрела ПГ-7ВР.

Тандемная граната состоит из двух частей. Первый заряд снимает динамическую защиту, а второй уже без преград работает по цели. На кадрах из горячих точек нередко можно увидеть, как борта техники прикрывают щитами и сетками, обкладывают мешками с песком, якобы это помогает защититься от гранатометов. Но испытания на полигоне разрушают этот миф.

«Современные гранатометные средства позволяют пробивать и такие преграды, в том числе решетчатые и сетчатые, так же будет пробит БТР насквозь, и правый, и левый борт», - подчеркнул Николай Середа, главный конструктор НПО «Базальт».

РПГ давно стал оружием универсальным - из него уничтожают пехоту, штурмуют здания и даже сбивают вертолеты, которые слишком низко пролетают над полем боя. За свою простоту, надежность и эффективность наш гранатомет получил заслуженное уважение военных по всему миру.

РПГ-7 стоит на вооружении больше чем в 100 странах мира, за 60 лет выпустили 9 миллионов штук. Но и сегодня у РПГ большое будущее. Одно из перспективных направлений - вооружить гранатометами боевых роботов и ударные беспилотники.