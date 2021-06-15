Ученые выявили неожиданные свойства попкорна

Употребления попкорна полезно для здоровья. Причина кроется в большом количестве полифенолов, содержащихся в кукурузе. Об этом пишет издание Sasapost со ссылкой на результаты срезу нескольких исследований. В частности, согласно данным научной работы сотрудников Скрантонского университета, благодаря антиоксидантным свойствам полифенолы защищают клетки от повреждений.

Исследователи Американского института исследований рака также отмечали способность полифенолов снизить риск возникновения некоторых видов онкологии, например, рака предстательной железы и молочной железы. Антираковые свойства полифенолов объясняются способностью блокировать ферменты, которые нужны клеткам опухоли для роста.

Включения попкорна в рацион имеет и другие преимущества для здоровья. Богатая клетчаткой кукуруза снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также обеспечивает нормальную работу пищеварительной системы. При этом употреблять попкорн следует с минимальным количеством соли или масла.