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В Крыму назвали ничтожной идею украинских властей обложить полуостров налогами

Роман Захаров
11:23 15.06.2021
По мнению сенатора Серея Цекова, подобным действиями Украина накажет собственных граждан.
В Крыму назвали ничтожной идею украинских властей обложить полуостров налогами
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Украинские власти, разрабатывая законопроект, направленный на отмену свободной экономической зоны Крым, хотят наказать местных жителей, выражающих согласие с тем, что полуостров является российским. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

«Совершенно ничтожное по своим юридическим последствиям решение. Они таким образом демонстрируют, что они продолжают заниматься Крымом. Наверное, они таким решением хотят наказать тех крымчан, которые были гражданами Украины, которые сегодня проживают в Крыму и которые выражают полное согласие с тем, что Крым находится в составе России», - объяснил сенатор свою позицию в беседе с RT.

Он добавил, что подобным действиями Украина накажет собственных граждан, которые «ведут экономическую деятельность в Крыму».

«Своих они наказать могут подобными решениями. Это ведь дополнительные налоги. Хотя, как я понимаю, никаких особых последствий это решение нести не будет, даже если и будет принято. Пока это только законопроект», - заключил Сергей Цеков.

Ранее стало известно, что в Киеве собрались отменить свободную экономическую зону Крым, созданную в 2014 году. В результате этого решения на украинцев, проживающих на российском полуострове, будут распространяться такие же налоговые правила, какие действуют на Украине.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам проведенного там референдума, в ходе которого большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. 

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