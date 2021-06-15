Отблески пламени и грохот стрельбы Т-72 и Т-90 озарят полигоны ЮВО

Тактико-огневые упражнения стрельб с участием танкистов 58-й армии Южного военного округа стартовали на полигонах в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Южной Осетии, сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие будут стрелять из танков Т-72Б3 и Т-90А артиллерийскими снарядами, а также из крупнокалиберных пулеметов. В ходе тренировок танкистам необходимо отразить «вражеские» атаки, пройти на своих машинах участки со сложными условиями для передвижения, уничтожить технику неприятеля.

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Т-90 - производится на «Уралвагонзаводе». Является глубокой модернизацией Т-72Б. На протяжении десяти лет, с 2001 по 2010 год, был самым продаваемым в мире основным боевым танком.