На страже северных рубежей: «Петр Великий» провел артиллерийские и ракетные стрельбы в Баренцевом море

Артиллерийские и ракетные стрельбы по воздушным морским и береговым целям отработал в Баренцевом море экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий». Флагманский корабль Северного флота возглавил учение разнородных сил по защите морских рубежей России в Арктике.

Вместе с «Петром Великим» действовали ракетный крейсер «Маршал Устинов» и корабли соединения охраны водного района Кольской флотилии. Североморцы выполнили совместное маневрирование, проход морского минного заграждения по протраленному фарватеру, отработали нанесение артиллерийского удара по условному противнику, постановку дымовой завесы и отражение воздушного налета на отряд кораблей.

Боевые расчеты артиллерийской установки АК-130, которая способна выполнять до 90 выстрелов в минуту 130-миллиметровыми снарядами, успешно поразили морские и береговые мишени, а зенитные ракеты комплекса «Кинжал» точно попали по воздушным целям.

По оценке командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, все поставленные задачи силами и войсками флота в ходе учения решены успешно.

Всего в учении приняло участие восемь тактических групп, более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около 10 самолетов и вертолетов. Были выполнены 17 зачетных мероприятий боевой подготовки, семь из которых будут представлены на приз Главнокомандующего ВМФ.