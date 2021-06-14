СМИ: Елизавета II разрешила членам семьи «воевать» с ложью принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II могла позволить членам монаршей семьи официально оспаривать и опровергать любые слова и заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл. К таким выводам пришли эксперты издания The Sun, знакомые с ситуацией по данным собственных источников во дворце.

Многие годы неофициальное правило «никогда не жалуйся и ничего не объясняй» позволяло королевской семье сохранять лицо в любой ситуации. Последней каплей, переполнившей чашу королевского терпения, могло стать то, что новорожденную девочку герцогов Сассекских назвали Лилибет. Так звали саму Елизавету в детстве и только в кругу семьи.

Елизавета II, вероятно, оказалась не в восторге от подобных знаков внимания и могла инициировать старт информационной войны королевской семьи с отколовшимися от нее Гарри Меган Маркл.