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СМИ: Елизавета II разрешила членам семьи «воевать» с ложью принца Гарри и Меган Маркл

Ян Брацкий
09:06 14.06.2021
По данным информированных источников, королеву могло оскорбить то, что герцоги Сассекские назвали свою новорожденную дочь Лилибет, не спросив мнения Елизаветы II.
СМИ: Елизавета II разрешила членам семьи «воевать» с ложью принца Гарри и Меган Маркл
© Фото: Pool globallookpress
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Королева Великобритании Елизавета II могла позволить членам монаршей семьи официально оспаривать и опровергать любые слова и заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл. К таким выводам пришли эксперты издания The Sun, знакомые с ситуацией по данным собственных источников во дворце.

Многие годы неофициальное правило «никогда не жалуйся и ничего не объясняй» позволяло королевской семье сохранять лицо в любой ситуации. Последней каплей, переполнившей чашу королевского терпения, могло стать то, что новорожденную девочку герцогов Сассекских назвали Лилибет. Так звали саму Елизавету в детстве и только в кругу семьи.

Елизавета II, вероятно, оказалась не в восторге от подобных знаков внимания и могла инициировать старт информационной войны королевской семьи с отколовшимися от нее Гарри Меган Маркл.

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