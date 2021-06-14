Бастрыкин поручил разобраться в причинах смерти артистки Ирины Цывиной

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту смерти заслуженной артистки России Ирины Цывиной весной 2019 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Москве доложить по всем доводам, изложенным дочерью актрисы и о ходе и результатах проведенной проверки», - сообщает Следственный комитет.

Как информирует пресс-служба ведомства, ранее в СМИ было опубликовано открытое письмо от дочери Цывиной к главе СК РФ, где женщина указала, что до сих пор сомневается в истинности официальной причины смерти ее матери. Кроме того, она высказала недовольство работой следствия и попросила провести тщательное расследование обстоятельств гибели артистки.

Ирина Цывина, известная по сериалам «Кадетство» и «Ольга», умерла в апреле 2019 года в возрасте 55 лет. Позже СМИ сообщили, что последние два года жизни актриса боролась за наследство умершего супруга Александра Благонравова, а незадолго до смерти она стала получать угрозы.