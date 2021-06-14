Немецкие СМИ объяснили, почему Гитлер проиграл в войне

Автор немецкой газеты Die Welt Йоханн Альтхаус назвал основную ошибку проигрыша Германии в войне против СССР. По его мнению, страна находилась в плену самообмана: из-за быстрых побед в Европе руководство вермахта ошибочно допустило возможность блицкрига в Советском Союзе.

В материале приводится мнение военного историка Карла-Хайнца Фризера - автора труда «Легенда о блицкриге». Ученый считает, что первоначальный успех Германии базировался не на продуманном планировании, а на «непостижимых случайностях, ошибках западных союзников и самодеятельности некоторых отчаянных танковых генералов».

Альтхаус также называет одной из причин разгрома гитлеровской Германии - столкновение немецкой экономики с экономикой СССР и его «безграничными ресурсами».