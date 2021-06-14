Водителям напомнили о запрещенных к приему за рулем лекарствах

Не все лекарственные препараты можно употреблять, находясь за рулем автомобиля. Об этом автовладельцам напомнил вице-председатель Комитета по защите их прав, член движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов. Обычно о подобных противопоказаниях написано в инструкции к таблеткам, отметил эксперт.

«Есть лекарства, которые содержат, например, кодеин, в тестах на наркотики он покажет то же, что героин. Сейчас во многих лекарствах от него избавляются, меняют формулу, но вдруг где-то залежи старых лекарств или в каких-то он еще присутствует, то есть в любом случае стоит обратить внимание», - сказал Холодов в беседе с радио Sputnik.

После приема лекарств на спиртовой основе также лучше воспользоваться услугами такси, считает Холодов. После употребления корвалола тесты могут показать алкогольное опьянение и водителю предстоят долгие разбирательства с инспектором.