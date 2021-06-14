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Ученые нашли способ оставаться бодрым больше суток

Роман Захаров
07:31 14.06.2021
Американские специалисты провели испытания разработки, принцип действия которой основан на электрическом токе.
Ученые нашли способ оставаться бодрым больше суток
© Фото: imago stock&people, Globallookpress
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Специалисты из исследовательской лаборатории ВВС США разработали прибор, который помогает снимать усталость и сохранять работоспособность в течение суток. По данным портала Technology Networks, в основе VNS-методики лежит стимулирование шейного блуждающего нерва электротоком.

По мнению ученых, такой способ намного эффективнее транскраниальной стимуляции постоянным током (tDCS). Оба метода построены на воздействии на голубое пятно - области в стволе мозга, являющейся главным источником норадреналина (гормона бодрости). При этом tDCS-сигналы должны пройти через кожу, череп и остальную часть мозга, чтобы достичь конечной области. Длительность процедуры составляет приблизительно полчаса. В случае VNS-терапии воздействие происходит, благодаря портативному устройству, а человек может самостоятельно управлять прибором. Такая процедура значительно короче первого варианта - всего шесть минут.

В испытаниях разработки участвовали 40 человек, которые не спали в течение 34 часов. Их состояние оценивалось при помощи четырех тестов. В итоге участники VNS-терапии показывали наилучшие результаты через 12 и 15 часов после стимуляции.

Несмотря на то, что результаты должны быть подтверждены дополнительными исследованиями, американские военные специалисты убеждены, что данный метод может стать хорошим способом долго оставаться бодрым и сохранять работоспособность.

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