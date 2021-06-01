Грузия открывает сухопутные границы

Власти Грузии заявили об открытии сухопутных границ и готовности вновь принимать туристов. Соответствующее решение принял межведомственный координационный совет по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, после анализа эпидемиологической обстановки в стране.

Как отметил глава правительства Ираклий Гарибашвили, открытие сухопутных границ и возобновление турпотока в Грузию благотворно скажется на экономике страны.

«Мы ожидаем быстрого восстановления сферы туризма. Естественно, что открытие границ с завтрашнего дня станет еще одним важным стимулом в направлении восстановления нашей экономики», - цитирует ТАСС слова грузинского премьера.

Туристы из России смогут посетить Грузию через единственный пограничный пункт Казбеги - Верхний Ларс. Желающие отдохнуть на территории страны должны будут предоставить документы о вакцинации от COVID-19 или предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного за трое суток до пересечения границы. При этом, туристы обязаны будут сдать тест повторно уже на территории Грузии через три дня.