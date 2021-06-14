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Сильные духом: спецназ России и Узбекистана провел учения в горах Западного Саяна

Ян Брацкий
06:34 14.06.2021
В течение нескольких дней разведывательные группы из двух стран преодолевали горные маршруты, проводили ПСО, организовывали засады и налеты в тылу условного противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Совместные тактико-специальные учения подразделений спецназа Центрального военного округа (ЦВО) и Вооруженных сил Республики Узбекистан завершились в горах Западного Саяна в Красноярском крае.

В течение нескольких дней разведывательные группы из двух стран преодолели горно-лесистые маршруты, провели поисково-разведывательные действия, организовали засады и налеты в тылу условного противника, отработали порядок действий в базовом лагере на случай его обнаружения неприятелем.

«В ходе учений мы обменялись опытом в подготовке личного состава для ведения специальных задач в условиях горно-лесистой местности. Несмотря на суровые условия сибирских гор, весь личный состав проявил мужество и стойкость при выполнении задач. От имени командования Центрального военного округа выражаю благодарность всем участникам учений», - сказал руководитель учений полковник Олег Соколов.

Также слова благодарности прозвучали от представителей команды вооруженных сил Республики Узбекистан.

«Прежде всего хочу выразить благодарность главам государств, руководству Министерства обороны Российской Федерации и Министерства обороны Республики Узбекистан, а также коллективу учебного центра «Ергаки» за предоставленную возможность познакомится с российскими коллегами, обменяться опытом и навыками. Очень понравилась природа и богатая материально-учебная база центра. Мы получили большой опыт в ходе этих учений», - обратился к военнослужащим старший группы от Республики Узбекистан подполковник Сирожиддин Бозоров.

Совместные тактико-специальные учения подразделений специального назначения Центрального военного округа и Республики Узбекистан проходили с восьмого по 11 июня на базе Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки», расположенного на высоте 1700 метров над уровнем моря. Центр ежегодно готовит около 700 военнослужащих по программам горной и специальной подготовки.

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