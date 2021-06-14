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Помощь с неба: расчеты БПЛА «Орлан-10» ЦВО скорректировали огонь артиллерии на учениях в Сибири

Ян Брацкий
06:16 14.06.2021
В учениях были задействованы около 300 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) на учениях в Кемеровской области скорректировали огонь артиллерии и обеспечили точное нанесение ударов по условному противнику.

В рамках учений при проведении воздушной разведки расчетами комплексов «Орлан-10» были обнаружены незаконные вооруженные формирования и скопление техники условного противника, которые находились на разном удалении друг от друга. Для их уничтожения были направлены военнослужащие артиллерийских подразделений на самоходных гаубицах «Мста-С».

Получив координаты от операторов беспилотной авиации, артиллеристы открыли огонь по целям на дистанциях от трех до 10 километров. Военнослужащие действовали в едином разведывательно-огневом комплексе. Во время стрельбы в небе находился БПЛА «Орлан-10», который вел корректировку артиллерийского огня и осуществлял видеоконтроль поражения целей.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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