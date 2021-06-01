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На земле, в воде и воздухе: в Вооруженных силах РФ начался летний период обучения

Роман Захаров
05:00 01.06.2021
В ходе летнего периода обучения основные усилия командиров всех степеней будут направлены на слаживание штабов и подразделений, совершенствование тактической и тактико-специальной подготовки, внедрение элементов армейской тактической стрельбы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Первого июня во всех воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации начался летний период обучения. В частях пройдут торжественные мероприятия, посвященные данному событию.

«К летнему периоду обучения все готово. Во всех частях и подразделениях прошло закрепление и вручение боевой техники и вооружения личному составу, прибывшему в войска для прохождения дальнейшей службы. Интенсивная подготовка органов управления и войск (сил) в летнем периоде обучения, как и все последние годы, будет носить межвидовой характер. В мае месяце в Вооруженных Силах РФ прошли показные, инструкторско-методические и сборовые мероприятия. В ходе подготовительного периода инженерными подразделениями проведена сплошная очистка от взрывоопасных предметов свыше 445 тысяч гектаров земель полигонов. К началу летнего периода обучения подготовлено более 6,5 тысячи объектов полигонов. Кроме того, в полном объеме проведены мероприятия по обслуживанию и переводу на летний режим эксплуатации свыше 23 тысяч единиц полигонного оборудования. По результатам проверок органами военного управления отмечается готовность полигонов к проведению мероприятий боевой учебы войск (сил) без ограничений. Мероприятия подготовки Вооруженных Сил в зимнем периоде обучения проведены в полном объеме. В этот период прошло более 1600 тактических учений различного уровня, в том числе более 700 двусторонних и более 500 межвидовых», - сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

Он добавил, что в ходе летнего периода обучения основные усилия командиров всех степеней будут направлены на слаживание штабов и подразделений, совершенствование тактической и тактико-специальной подготовки, внедрение элементов армейской тактической стрельбы, позволяющей уничтожать противника в любых условиях за короткий промежуток времени, с учетом фактора внезапности.

Также, по его словам, планируется провести более трех тысяч тактических учений в звене батальон-полк-бригада, в ходе которых будут применяться новые формы и способы тактических действий войск, с применением разведывательно-ударных комплексов, беспилотных летательных аппаратов, автоматизированных систем управления войсками и оружием. Все мероприятия боевой подготовки войск будут проводиться в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, при этом половина учений будет проходить ночью. Продолжится практика внедрения в боевую подготовку опыта, полученного в ходе вооруженных конфликтов.

Венцом боевой учебы в 2021 году станут совместные стратегические учения Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021», при подготовке к которым будут последовательно усложняться учебно-боевые задачи привлекаемых сил. В рамках ССУ запланированы специальные учения по видам боевого и материально-технического обеспечения. Непосредственно в период проведения ССУ будут отработаны вопросы перевозок различными видами транспорта, марши, все виды боевых действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе противодействия незаконным и иррегулярным вооруженным формированиям.

Самое пристальное внимание будет уделено организации учебного процесса в подразделениях, готовящих специалистов и младших командиров.

В летнем периоде обучения многие воинские подразделения продолжат борьбу за право получить наименование «ударный». Этого почетного звания могут быть удостоены подразделения, добившиеся высоких показателей в боевой подготовке, воинской дисциплине и повседневной деятельности.

В августе-сентябре пройдут VII Армейские международные игры. В этом году более 40 стран-участниц с четырех континентов планируют направить на соревнования более пяти тысяч военнослужащих, в составе более 270 команд. В ходе АрМИ-2021, будет задействовано более тысячи единиц бронетанковой и специальной техники, летательных аппаратов, кораблей и судов.

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