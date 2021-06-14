В России началась сокращенная рабочая неделя. Ее первым днем станет вторник, 15 июня.

День России, который отмечается 12 июня, в этом году выпал на субботу. В связи с этим праздничный выходной перенесли на понедельник, 14 июня.

В Москве предстоящая неделя объявлена нерабочей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Длинные выходные продлятся с 12 по 20 июня, ранее уточнил мэр столицы Сергей Собянин.