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Поезд «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» посетили 100 тысяч человек на Дальнем Востоке

Виктория Ивашечкина
05:28 14.06.2021
Большой интерес у местных жителей вызвали образцы современной военной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Тематический поезд всероссийской акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» сделал остановку в столице Республики Бурятия городе Улан-Удэ. Это крайний населенный пункт на Дальнем Востоке в зоне ответственности Восточного военного округа (ВВО), где состоялась масштабная военно-патриотическая акция.

Железнодорожный состав сделал остановки в 13 населенных пунктах Дальнего Востока. Военно-патриотическую акцию посетило около 100 тысяч человек. На перронах станциях для участников воинского эшелона была организована торжественная встреча под музыкальное сопровождение военного духового оркестра и с традиционными - хлебом и солью.

Кроме того, на митинге выступил начальник воинского эшелона полковник Игорь Сокол, представители правительства, городской администрации, юнармейцы, ветераны военной службы.

В 17 тематических вагонах жители и гости Дальнего Востока смогли ознакомиться с интерактивными выставками и экспонатами, отображающими героические страницы истории России, новейшие достижения Вооруженных Сил РФ, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии.

Большой интерес у жителей вызвали образцы современной военной техники – бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ», а также военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики – бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера».

На железнодорожных вокзалах развертывались пункты отбора граждан на военную службу по контракту, где каждый желающий смог узнать для себя полезную информацию и проконсультироваться.

Примечательно, что в Улан-Удэ, крайней точке остановки железнодорожного состава, торжественный митинг состоялся 12 июня в День России. Жители столицы Бурятии отметили, что для них это двойной праздник.

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