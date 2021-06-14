Воздушная атака: корабельные расчеты и авиация Балтийского флота провели учения по ПВО

Экипажи кораблей и авиации Балтийского флота отработали обнаружение неопознанных воздушных целей и отражение ударов условного противника. Совместную тренировку выполнили дежурные смены центров управления, корабельные расчеты постов противовоздушной обороны и подразделения морской авиации.

Учебные задачи отрабатывали экипажи корветов, малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков - всего более 10 надводных кораблей Балтийского флота.

По замыслу тренировки, средства радионаблюдения выявили подлет авиации условного противника к пункту базирования. Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчеты начали прием и анализ данных по воздушной обстановке.

Авиацию «врага» имитировали бомбардировщики Су-24 и Су-30СМ. После того, как операторы боевых постов классифицировали воздушные цели, они были условно уничтожены из корабельных зенитных ракетно-артиллерийских комплексов, а также из артиллерийских установок АК-630 и А-190.

Кроме того, во время тренировки была отработана организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования, способы целераспределения и постановки огневых задач в различных каналах связи пунктам ПВО кораблей.