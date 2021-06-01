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Дети войны: как живут сирийские беспризорники в первом частном интернате в Алеппо

Виталий Акиньшин
05:36 01.06.2021
В приюте, который расположен в большой квартире, находятся более 20 воспитанников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В сирийском Алеппо открылся первый частный детский дом для детей, чьи родители погибли в ходе войны. Более 20 детей нашли приют в частном доме мецената, который стремится восстановить мирную жизнь и дать возможность выжить детям с улицы. К нему они попадают из участков полиции, с улицы, многих приводят знакомые и другие жители.

Ахмед Мухамед Абдул хочет стать художником, он обещает, что через год напишет свой автопортрет, когда встанет на новый протез.

«Мы вышли всей семьей из дома, когда попали под обстрел. Снаряд разорвался в конце улицы. Моя мама умерла почти сразу, моя сестра пострадала», - рассказал мальчик.

Это случилось в разгар боев за Алеппо, в 2016-ом году. С той поры в жизни у Ахмеда началась черная полоса. Отец сумел вывезти детей из опасной зоны, но потом между близкими случился разлад. Мачеха невзлюбила ребенка без ноги и он сбежал из нового дома.

«У него появилась другая женщина и она сказала, чтобы мы с братом уходили. Я стал жить на улице», - добавил Ахмед.

Сейчас ребенок не бездомный. Его забрал в частный детский приют Абд Алхамид Алнасер, который известен многим в городе. Владелец нескольких магазинов электротоваров треть своей прибыли тратит на содержание чужих детей.

«Это была просто квартира. Она занимала весь второй этаж. Я снимаю эту квартиру почти за три миллиона лир в месяц», - сказал предприниматель и меценат Абд Алхамид Алнасер.

Три миллиона это около тысячи долларов, приличная сумма в стране, где средняя зарплата всего 50. Но дядя Абд, как называют его воспитанники, ни о чем не жалеет. Главное - дети сыты, обуты, одеты. Хоть в душе у каждого и неспокойно. Единственную в приюте девочку зовут Хатми, ее тоже подобрали с улицы.

«Мне хорошо здесь. Моя мать умерла, мой отец женился на другой, она жила с нами какое-то время. И я сама убежала, отец знает про меня», - объяснила Хатми.

Работая с ребятишками с такой непростой судьбой, воспитатели этого учреждения столкнулись с проблемой. Оказывается, война и все, что с ней связано, имеет отсроченный негативный эффект. Очень часто, уже после боевых действий, в семьях возникает разлад и родители отказываются от своих детей.

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