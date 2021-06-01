СМИ: Бразилия запретила въезд иностранцам

Власти Бразилии на неопределенный срок запретили иностранцам въезжать в стану любым, кроме авиационного, способом. Об этом пишет местное издание Globo, отмечая, что ограничения вызваны угрозой распространения коронавируса.

В материале сказано, что запрет вводится по просьбе Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) в связи с возможными эпидемиологическими последствиями распространения новых штаммов вируса SARS-CoV-2, которые были обнаружены в Великобритании, ЮАР и Индии. При этом для иностранцев, которые посещали упомянутые государства менее чем за две недели до планируемого визита в Бразилию, въезд запрещается полностью. Кроме того, вводится запрет на авиасообщение с данными странами.

Для посещения Бразилии иностранным гражданам нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда в страну.