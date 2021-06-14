Российские военные раздали продуктовые наборы потерявшим кормильцев семьям в Сирии

Очередную гуманитарную акцию провели представители российского Центра по примирению враждующих сторон в населенном пункте Кумхана в Сирии. В коробках то, чего местным жителям не хватает в первую очередь, - продукты.

Сирийская армия при поддержке российских Воздушно-космических сил освободила Кумхану от террористов весной 2017 года. Во время боевых действий это был стратегически важный населенный пункт. Отсюда до столицы провинции - города Хама, пятого по величине в Сирии - всего три километра. И если бы Кумхану тогда заняли боевики, уже ничего не остановило бы их от дальнейшего продвижения. Местные жители хорошо помнят эту помощь российских военных и с радостью встречают их на своей земле.

Гуманитарную акцию в населенном пункте Кумхана представители ЦПВС проводят не в первый раз. И это легко понять по тому, как ведут себя местные жители: никакого хаоса, все спокойно ждут своей очереди.

Военнослужащие Центра постоянно проводят мониторинг обстановки в населенных пунктах, определяя, где их помощь нужна особенно сильно. И вместе с местными властями решают, где устраивать очередную гуманитарную акцию.

«В основном здесь, среди тех людей, кто будет получать гуманитарную помощь, семьи погибших воинов САР. Бои проходили в этом населенном пункте... Поэтому сегодня целевая акция, по согласованию с местными властями, конкретно для этих семей», - рассказывает начальник отдела ЦПВС Сергей Лощенков.

Сейчас в город вернулись практически все местные жители, покинувшие его во время войны. В 2014-м боевики держали Кумхану в осаде, наступали с трех сторон.

«Спасибо России за помощь, мы постоянно чувствуем вашу поддержку. Мы хорошо помним те страшные времена... Наш город был практически окружен. Все, кто мог, вступил в отряды народного ополчения. Только благодаря этому единству мы тогда отстояли город. С вашей помощью прогнали террористов», - благодарит командир отряда народного ополчения Кумханы Гасан Асан.

В Кумхане живут больше трех тысяч беженцев из Идлиба - провинции, некоторые районы которой до сих под контролем боевиков.

«Моего мужа убили боевики в Идлибе, и я вынуждена была бежать сюда. До войны мы жили очень хорошо. А после того, как наш город заняли боевики, они забрали все, убивали и нас ловили. Всех женщин заставили носить паранджу... Я сбежала с тремя детьми, прошло пять лет, а я до сих пор в шоке», - говорит местная жительница Самар Сулейман.

В Кумхане сейчас безопасно. Но экономическая ситуация, как и в целом в Сирии, здесь непростая. Поэтому важна любая помощь. А значит российские военные здесь явно не в последний раз.