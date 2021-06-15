Цаликов осмотрел инженерно-производственный комплекс с синхротроном «Зеленоград»

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов совершил рабочую поездку в Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В.Лукина НИЦ «Курчатовский институт» в Подмосковье. Во время визита ему продемонстрировали инженерно-производственный корпус технологического накопительного комплекса с синхротроном «Зеленоград».

В поездке Цаликова сопровождали заместитель министра обороны Павел Попов и группа генералов и офицеров Генштаба ВС РФ.

После ознакомления с учебно-материальной базой рабочая группа поучаствовала в совещании по вопросам использования инженерно-производственного корпуса и перспективам внедрения передовых научных разработок в программу инновационного развития военного технополиса «ЭРА». В обсуждении также приняли участие представители государственных исследовательских организаций, руководство и научные сотрудники ведущих российских вузов и федеральных органов исполнительной власти, в том числе Минпромторга и Министерства науки и высшего образования.

НИЦ «Курчатовский институт» - один из основных исполнителей Российской государственной программы развития электронной техники в части фундаментальных и поисковых исследований и разработки технологий. Между военным технополисом «ЭРА» и исследовательским центром налажено эффективное взаимодействие по различным направлениям научно-исследовательской деятельности. Операторы военного технополиса используют в своей работе передовые разработки института.

В «ЭРЕ» осуществляются исследования по 16 научным направлениям, большинство которых охватывает предметную область информационных технологий. Среди них информатика и вычислительная техника, техническое зрение и распознавание образов, робототехника, автоматизированные системы управления и телекоммуникационные технологии.