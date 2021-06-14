Роспотребнадзор опроверг вероятность заболеть COVID-19 из-за вакцины

В Роспотребнадзоре допустили возможность заболеть после вакцинации от коронавируса, но не из-за самой вакцины. Специалисты напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ привитому необходимо обратиться к врачу.

«При появлении симптомов, в том числе ОРВИ, у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест», - говорится в сообщении ведомства.

Сама по себе введенная вакцина против коронавируса не может дать положительный результат ПЦР-теста. В Роспотребнадзоре пояснили, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что никакая вакцина от коронавируса не может дать стопроцентной защиты, но риск заражения инфекцией после вакцинации составляет менее 1%.