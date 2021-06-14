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Особенности национальной охоты: под Волгоградом мужчина случайно выстрелил в себя и в товарища

Иван Линдеманн
22:05 14.06.2021
Инцидент произошел во время того, как охотники добивали подстреленное животное. Владелец оружия скончался на месте.
Особенности национальной охоты: под Волгоградом мужчина случайно выстрелил в себя и в товарища
© Фото: pixabay
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Во время охоты в Волгоградской области мужчина случайно ранил себя и своего товарища из ружья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Отмечается, что инцидент произошел во время того, как охотники добивали подстреленное животное. В какой-то момент ружье одного из мужчин выстрелило. Владелец оружия скончался на месте.

«Второй охотник получил ранение предплечья. Наблюдавший за товарищами свидетель оказал пострадавшему первую помощь и незамедлительно сообщил о случившемся в правоохранительные органы», - рассказали в СК.

По факту гибели охотника и ранения второго мужчины начата проверка. Кроме того СК даст правовую оценку запрещенной в данный момент охоте.

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