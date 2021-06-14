Небесный огонь: кадры пусков управляемых ракет на учениях летчиков-истребителей ЗВО

Экипажи истребителей ЗВО выполнили практические пуски в ходе летно-тактических учений на полигоне Копанской в Краснодарском крае. В ходе маневров летчики передислоцировались из Республики Карелия и Курской области на военный аэродром в Воронежской области, откуда совершили вылеты на высоту до восьми тысяч метров, а также прошли заданный маршрут протяженностью более 600 километров и в указанное время прибыли в зону стрельб.

В прибрежной зоне Ханского озера экипажи истребителей Су-30СМ, Су-34 и Су-35 провели разведку боем и поразили наземные цели, имитирующие колонну бронетехники, авиацию на аэродромах и укрепленные командные пункты «противника». В маневрах применялись авиационные управляемые высокоточные ракеты класса «воздух-поверхность» на дальностях до двух тысяч метров.

Наведение ракет производилось по контрастному изображению, получаемому телевизионной камерой в условиях работы комплексов ПВО. Автономный поиск указанных целей велся установленной на ракете головкой самонаведения, и только после подтверждения, летчиком совершались практические пуски.

Во время учений всего было выполнено более 15 пусков ракет, задействовано 10 летательных аппаратов и около 200 военнослужащих из Курской, Воронежской областей и Республики Карелия.