В ВОЗ заявили об изучении случаев миокардита после вакцины Pfizer

Во Всемирной организации здравоохранения изучают данные о возникновении миокардитов после использования вакцины Pfizer. Об этом заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.

По словам представителя ВОЗ, соответствующие данные получены из Соединенных Штатов и Израиля. Сейчас специалисты должны ответить на вопрос, являются ли случаи миокардитов следствием влияния вакцины или между ними нет связи.

«Мы проводим мониторинг с помощью Стратегической консультативной группы по безопасности вакцин… Мы находимся на этапе, когда мы изучаем, является ли миокардит сигналом и признаком воздействия вакцины или это обычное распределение в популяции», - цитирует РИА Новости представителя ВОЗ.

Вместе с тем директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что проявившиеся после использования вакцины случаи миокардита не были тяжелыми. Чаще всего они носили самоограничивающийся характер и протекали в легкой форме.