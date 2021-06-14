Путин назвал главные факторы в международных отношениях России и США

Президент России Владимир Путин назвал главные факторы в международных отношениях РФ и США. По словам российского лидера, это стабильность и предсказуемость. Об этом президент заявил в ходе интервью американскому телеканалу NBC News.

«Самая главная ценность в международных отношениях ‒ это стабильность и предсказуемость. Мы со стороны, как я считаю, наших американских партнеров как раз этого и не видели в предыдущие годы. Какая же стабильность и предсказуемость, если мы вспомним события в Ливии в 2011 году, когда страну разрушили?», – подчеркнул глава государства.

По словам Путина, необходимо вместе искать решения и компромиссы, приемлемые для всех сторон.

«Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать решения, искать компромиссы, приемлемые для всех сторон, ‒ вот так достигается стабильность», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что стабильность в международных отношениях не достигается навязыванием лишь только одной точки зрения.