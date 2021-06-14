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Десять тысяч снарядов: саперы Балтфлота уничтожили под Калининградом боеприпасы времен ВОВ

Максим Румянцев
Олеся Степакова
19:52 14.06.2021
В основном это артиллерийские снаряды, минометные мины, а также фаустпатроны, которые водолазы подняли с затонувшей баржи в Балтийском море.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Калининградской области за один день специалисты групп разминирования отдельного морского инженерного полка Балтийского флота уничтожили больше десяти тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В основном это артиллерийские снаряды, минометные мины, а также фаустпатроны, которые водолазы подняли с затонувшей баржи в Балтийском море. Кроме того, сводный отряд разминирования обследовал больше 36 гектаров прибрежной территории. Утилизируют боеприпасы на полигоне Хмелевка с помощью тротиловых шашек.

Всего же, по оценкам специалистов, в регионе, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, может находиться еще до миллиона неразорвавшихся снарядов. Саперам предстоит обследовать еще около 150 гектаров. Полностью расчистить территорию планируют за два года.

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