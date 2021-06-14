Десять тысяч снарядов: саперы Балтфлота уничтожили под Калининградом боеприпасы времен ВОВ

В Калининградской области за один день специалисты групп разминирования отдельного морского инженерного полка Балтийского флота уничтожили больше десяти тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В основном это артиллерийские снаряды, минометные мины, а также фаустпатроны, которые водолазы подняли с затонувшей баржи в Балтийском море. Кроме того, сводный отряд разминирования обследовал больше 36 гектаров прибрежной территории. Утилизируют боеприпасы на полигоне Хмелевка с помощью тротиловых шашек.

Всего же, по оценкам специалистов, в регионе, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, может находиться еще до миллиона неразорвавшихся снарядов. Саперам предстоит обследовать еще около 150 гектаров. Полностью расчистить территорию планируют за два года.