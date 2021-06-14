В МИД РФ ответили на призыв НАТО исключить США и Чехию из списка недружественных стран

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на ранее прозвучавший призыв НАТО исключить Чехию и Соединенные Штаты Америки из списка недружественных стран. Дипломат с иронией отметила, что этот призыв похож на просьбу о дружбе.

«Я правильно понимаю, что в НАТО тем самым заверили нас в желании дружить? Логика-то очевидная: раз просят исключить самих себя из списка недружественных, значит, хотят считаться дружественными», - написала Захарова в Telegram.

Дипломат подчеркнула, что Западу стоит определиться – либо прекратить придумывать истории про Россию и на основании них вводить санкции, либо не удивляться своему нахождению в списку недружественных стран.

«Боже, кто им это волшебно-алогичное словоблудие придумывает», - заключила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин захарова MFA Russia via Globallookpress.com. Об этом российский лидер заявил в интервью американскому телеканалу NBC News. Российский лидер подчеркнул, что существование этой организации в современных реалиях «не очень понятно».