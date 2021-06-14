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Путин оценил планы НАТО на киберпространство

Олеся Степакова
17:17 14.06.2021
По словам президента России, необходимо договариваться о совместной работе в киберсфере.
Путин оценил планы НАТО на киберпространство
© Фото: Florian Gaertner, photothek.de vi, Globallookpress
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НАТО официально объявило киберпространство зоной боевых действий и проводит в нем военные учения. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC News заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что Россия не ведет войну на этом поле.

«Ну что нам мешает, мы сказали бы тоже: вы так, и мы так будем делать. Но мы не хотим этого. Так же как мы не хотим милитаризации космоса, мы не хотим и милитаризации киберпространства», – уточнил глава государства.

По словам Путина, российская сторона много раз предлагала США договориться о совместной работе в сфере безопасности по этому направлению, однако американское правительство отказывается.

«Мы рассчитываем на то, что никто не должен вмешиваться во внутриполитические процессы в другой стране: ни Америка в наши, ни мы в американские, ни в какие другие. Надо дать возможность народам всех стран мира спокойно развиваться», – сказал президент России.

Путин отметил, что необходимо договариваться о совместной работе в киберпространстве, о предотвращении действий со стороны киберпреступников. Россия очень рассчитывает на то, что удастся наладить этот процесс вместе с американскими партнерами, резюмировал российский лидер.

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