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Путин заявил, что гуманитарную помощь в Сирию нужно отправлять через официальный Дамаск

Олеся Степакова
16:29 14.06.2021
По словам президента России, нужно оказывать помощь, как это и положено во всем мире, как это прописано в нормах международного гуманитарного права, через центральное правительство САР.
Путин заявил, что гуманитарную помощь в Сирию нужно отправлять через официальный Дамаск
© Фото: ТРК Звезда
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При поддержке России Сирия вернула под свой контроль, свыше 90 процентов сирийской территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC News.

По словам российского лидера, сейчас необходимо организовать гуманитарную помощь людям вне зависимости ни от какого политического контекста.

«Но наши партнеры на Западе, на совокупном Западе ‒ и Штаты, и европейцы, ‒ говорят, что Асаду помощь оказывать не будем. Но при чем здесь Асад? Помогите людям, которые нуждаются в этой помощи, самые элементарные вещи. Ведь не снимают ограничения даже на поставку медицинского оборудования и лекарственных препаратов даже в условиях коронавирусной инфекции. Это просто негуманно. Ничем нельзя объяснить такое жестокое отношение к людям», – заявил Путин.

Есть идлибская зона, там боевики просто грабят, людей убивают до сих пор, есть Эт-Танф ‒  зона, которая контролируется военными США, отметил российский лидер, комментируя переходы для доставки гуманитарной помощи.

«Недавно мы тоже поймали группу бандитов, они оттуда пришли и прямо говорят, что у них есть определенное задание в отношении российских военных объектов»,– уточнил президент РФ.

По словам Путина, нужно оказывать помощь, как это и положено во всем мире, как это прописано в нормах международного гуманитарного права, через центральное правительство, не нужно его дискриминировать. В этом заключает позиция России, уточнил президент.

«А если есть основание полагать, что центральное правительство Сирии что-то там украдет или разграбит, ну поставьте, пожалуйста, контроль со стороны Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, проконтролируйте все это. Да я и не думаю, что кто-то в правительстве Сирии заинтересован в том, чтобы там чего-то воровать из этой гуманитарной помощи, нужно делать просто через центральное правительство. Мы в этом смысле поддерживаем Президента Асада, потому что другой способ поведения ‒ это подрыв суверенитета Сирийской Арабской Республики, вот и все», – отметил российский лидер.

В идлибской зоне деэскалации турецкие войска фактически контролируют границу между Сирией и Турцией, и там идут конвои в неограниченном количестве, сказал Владимир Путин.

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