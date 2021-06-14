В стране и мире Путин заявил, что оборонная достаточность России находится на высоком уровне Анна Назайкина По словам главы государства, у РФ не вызывает беспокойства милитаризация Китая в первую очередь из-за уровня отношений с КНР. © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин в интервью NBC заявил, что оборонная достаточность России находится на высоком уровне. «Я понимаю, что начинается такое противостояние с Китаем. Мы это все видим. Все же понимают это. Что здесь прятаться и пугаться этих вопросов? Но нас это не настораживает в том числе и потому, что мы считаем, что наша оборонная достаточность, так мы об этом говорим, находится на очень высоком уровне, в том числе и поэтому», - заявил глава государства, отвечая на вопрос, почему у России не вызывает беспокойства милитаризация Китая. По словам главы государства, наибольшее значению имеют характер и уровень отношений с КНР. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика