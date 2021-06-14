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Путин назвал НАТО пережитком холодной войны

Олеся Степакова
16:11 14.06.2021
По словам президента России, был момент, когда говорили о том, что эта организация трансформируется, но теперь уже как-то об этом подзабыли.
Путин назвал НАТО пережитком холодной войны
© Фото: Michal Fludra, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны. Об этом российский лидер заявил в интервью американскому телеканалу NBC News.

«Что касается НАТО, я уже много раз говорил: это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно», – заявил Путин.

По словам президента РФ, был момент, когда говорили о том, что эта организация трансформируется, но теперь уже как-то об этом подзабыли.

«Мы исходим из того, что это военная организация, но это союзники Соединенных Штатов, ну, наверное, время от времени нужно с союзниками встречаться. Хотя я тоже себе представляю, как идет там дискуссия. Понятно, что все решается консенсусом, но все-таки есть одно мнение правильное, а все остальные не очень ‒ так, аккуратно, скажем. Поэтому ‒ ну что? Встречаются союзники, и что здесь необычного? Я ничего необычного здесь не вижу», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что, несмотря на учтивость, Штаты  будут продвигать в отношениях с Россией то, что они считают нужным и важным для себя и прежде всего для себя, для своих экономических, политических и военных интересов. Ранее Владимир Путин высказался об учениях НАТО и США.

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