Астронавты пожаловались на жару в американском модуле МКС

Астронавты, находящиеся на Международной космической станции, в ходе переговоров с Землей сообщили о слишком высокой температуре в американском модуле, из которого через два дня будет осуществляться выход в открытый космос. Соответствующие переговоры транслируются NASA.

Сегодня, 14 июня, командир станции японец Акихико Хосиде сообщил специалисту хьюстонского Центра управления полетами о жаре в модуле Quest. В ответ было обещано охлаждение модуля.

Ранее стало известно, что два выхода астронавтов запланированы на 16 и 20 июня, их будут совершать французский и американский специалисты Тома Песке и Шейн Кимброу. Они будут устанавливать снаружи американского модуля космической станции две новые панели солнечных батарей.