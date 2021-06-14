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Астронавты пожаловались на жару в американском модуле МКС

Анна Назайкина
14:08 14.06.2021
Командир станции Акихико Хосиде сообщил специалисту хьюстонского Центра управления полетами о повышении температуры в модуле Quest.
Астронавты пожаловались на жару в американском модуле МКС
© Фото: pixabay
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Астронавты, находящиеся на Международной космической станции, в ходе переговоров с Землей сообщили о слишком высокой температуре в американском модуле, из которого через два дня будет осуществляться выход в открытый космос. Соответствующие переговоры транслируются NASA.

Сегодня, 14 июня, командир станции японец Акихико Хосиде сообщил специалисту хьюстонского Центра управления полетами о жаре в модуле Quest. В ответ было обещано охлаждение модуля.

Ранее стало известно, что два выхода астронавтов запланированы на 16 и 20 июня, их будут совершать французский и американский специалисты Тома Песке и Шейн Кимброу. Они будут устанавливать снаружи американского модуля космической станции две новые панели солнечных батарей.

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