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Путин заявил, что Россия обеспокоена кибердеятельностью НАТО

Анна Назайкина
14:40 14.06.2021
Российский лидер выразил надежду на начало сотрудничества между РФ и США в борьбе с киберпреступностью.
Путин заявил, что Россия обеспокоена кибердеятельностью НАТО
© Фото: Oberhaeuser, via www.imago-imagewww.imago-images.de Globallookpress
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Россия обеспокоена кибердеятельностью НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью NBC.

«То, чего боятся в Америке, может быть опасностью и для нас. НАТО провозгласила киберпространство боевым пространством. Они планируют что-то, готовят что-то, конечно, это не может нас не беспокоить», - сказал глава государства.

Кроме того, российский лидер выразил надежду на начало сотрудничества между РФ и США в борьбе с киберпреступностью.

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