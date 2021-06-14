В стране и мире Путин заявил, что Россия обеспокоена кибердеятельностью НАТО Анна Назайкина Российский лидер выразил надежду на начало сотрудничества между РФ и США в борьбе с киберпреступностью. © Фото: Oberhaeuser, via www.imago-imagewww.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: Россия обеспокоена кибердеятельностью НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью NBC. «То, чего боятся в Америке, может быть опасностью и для нас. НАТО провозгласила киберпространство боевым пространством. Они планируют что-то, готовят что-то, конечно, это не может нас не беспокоить», - сказал глава государства. Кроме того, российский лидер выразил надежду на начало сотрудничества между РФ и США в борьбе с киберпреступностью. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика