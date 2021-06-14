Путин заявил, что Россия обеспокоена кибердеятельностью НАТО
Российский лидер выразил надежду на начало сотрудничества между РФ и США в борьбе с киберпреступностью.
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Россия обеспокоена кибердеятельностью НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью NBC.
«То, чего боятся в Америке, может быть опасностью и для нас. НАТО провозгласила киберпространство боевым пространством. Они планируют что-то, готовят что-то, конечно, это не может нас не беспокоить», - сказал глава государства.
Кроме того, российский лидер выразил надежду на начало сотрудничества между РФ и США в борьбе с киберпреступностью.